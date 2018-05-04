Второй тестовый матч на "Мордовия Арене" посетили почти 23 тысячи человек

Почти 23 тысячи человек посетили матч 22-го тура первенства России в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ между "Мордовией" и "КАМАЗом" (0:1). Данная встреча стала второй на стадионе чемпионата мира-2018 "Мордовия Арена".
- Матч посетили порядка 22 800 болельщиков, - приводит ТАСС слова министра печати и информации Республики Мордовия Виталия Калугина.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Саранске состоятся четыре матча группового этапа: Перу - Дания, Колумбия - Япония, Иран - Португалия, Панама - Тунис.
Дополнительная информация
- Сборная Португалии (футбол)
- Мордовия
- Сборная Японии (Футбол)
- КАМАЗ
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Перу (Футбол)
- Сборная Туниса
- Сборная Колумбии (футбол)
- Сборная Панамы