23:36 4 мая | Футбол — ПФЛ

Второй тестовый матч на "Мордовия Арене" посетили почти 23 тысячи человек


Почти 23 тысячи человек посетили матч 22-го тура первенства России в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ между "Мордовией" и "КАМАЗом" (0:1). Данная встреча стала второй на стадионе чемпионата мира-2018 "Мордовия Арена".

Матч посетили порядка 22 800 болельщиков, - приводит ТАСС слова министра печати и информации Республики Мордовия Виталия Калугина.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Саранске состоятся четыре матча группового этапа: ПеруДанияКолумбия - Япония, Иран - Португалия, Панама - Тунис.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5178109

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