"Мордовия" проиграла "КАМАЗу". Галиакберов - автор первого гола в истории "Мордовия Арены"

"Мордовия" со счетом 0:1 проиграла "КАМАЗу" в матче 22-го тура первенства России в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ. Единственный гол в матче на 34-й минуте забил форвард Руслан Галиакберов.



Данная встреча стала второй на стадионе чемпионата мира-2018 "Мордовия Арена". Первая игра прошла 21 апреля, тогда в матче 18-го тура "Мордовия" и ижевский "Зенит" сыграли вничью 0:0.

Саранская команда с 46 очками возглавляет турнирную таблицу. КАМАЗ располагается на третьем месте (39).

Первенство России

ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"



22-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 0:1 (0:1)

Гол: Галиакберов, 34 (0:1).

Судья: Федоров.

"Челябинск" (Челябинск) - "Зенит Иж" (Ижевск) - 0:0

Судья: Марушко

"Урал-2" (Екатеринбург) - "Крылья Советов-2" (Самара) - 3:0 (0:0)

Голы: Валиахметов, 75 (1:0). Гулиев, 89 (2:0). Киселев, 90+2 (3:0).

Судья: Сединкин

"Оренбург-2" (Оренбург) - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 0:2 (0:1)

Голы: Карпухин, 39 (0:1). Карпухин, 73 - с пенальти (0:2).

Удаления: Криворучко (Оренбург-2), 72. Билюков (Оренбург-2), 83.

Судья: Васильев

"Волга Ул" (Ульяновск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:2 (0:0)

Голы: Уридия, 71 (0:1). Каменщиков, 74 (0:2).



Судья: Куликов

