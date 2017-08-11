Сергей Юран: "Какой смысл "Зоркому" продолжать играть при таком судействе?! Проще расформироваться"

Главный тренер "Зоркого" Сергей Юран в интервью "СЭ" отметил, что клуб подаст протест на судейство в матче 4-го тура зоны "Центр" в ПФЛ с "Металлургом" (2:2). Он также добавил, что проще расформировать команду, чем играть при таком судейском беспределе.

– Мы подаем протест на судейство матча с "Металлургом", – сказал Юран. – Глава города, который является президентом клуба, вообще не понимает, как можно так судить! Очевидная предвзятость! Я в футболе много чего повидал. Сегодня немного окунулся в 90-е…

Какой смысл нам продолжать играть в чемпионате при таком судейском беспределе?! Мучить болельщиков и игроков? Нет, проще расформироваться.

Очень тяжело понять работу арбитра в сегодняшнем матче. У инспектора много вопросов к судье. Хочу посмотреть, как теперь отреагирует РФС. Глава города обязательно направит бумагу в Российский футбольный союз. Клуб обязательно отреагирует. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Сергея Юрана