"Сахалин" разгромил "Иртыш", "Смена" победила "Динамо"

"Сахалин" разгромил "Иртыш" в матче 21-го тура первенства России в группе "Восток" ПФЛ. В другом поединке "Смена" одолела "Динамо". Напомним, что выход в ФНЛ досрочно оформила "Чита".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Восток"

21-й тур

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Иртыш" (Омск) - 3:0 (1:0)

Голы: Евстигнеев, 13 (1:0). Андреев, 63 (2:0). Бородин, 73 (3:0).

"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Динамо" (Барнаул) - 0:1 (0:0)

Гол: Липин, 72.

Удаление: Супрун (С), 84.