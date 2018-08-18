14:56 | Футбол — ПФЛ

"Сахалин" и барнаульское "Динамо" сыграли вничью


Состоялись матчи ПФЛ зоны "Восток".

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Восток"

4-й тур 

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Динамо" (Барнаул) - 1:1 (1:0)

Голы: Гаглоев, 13 (1:0). Карюкин, 88 - с пенальти (1:1).

"Сибирь-2" (Новосибирск) - "Иртыш" (Омск) - 1:1 (0:0)

Голы: Антипов, 49 (1:0). Разборов, 88 (1:1).

Удаление: Антипов (Иртыш), 84.

"Чита" (Чита) - "Зенит Ир" (Иркутск) - 1:3 (1:0)

Голы: Захаров, 37 (1:0). Пытлев, 55 (1:1). Пытлев, 66 (1:2). Сапогов, 89 (1:3). 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/east/

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