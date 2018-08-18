"Сахалин" и барнаульское "Динамо" сыграли вничью

Состоялись матчи ПФЛ зоны "Восток".
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Восток"
4-й тур
"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Динамо" (Барнаул) - 1:1 (1:0)
Голы: Гаглоев, 13 (1:0). Карюкин, 88 - с пенальти (1:1).
"Сибирь-2" (Новосибирск) - "Иртыш" (Омск) - 1:1 (0:0)
Голы: Антипов, 49 (1:0). Разборов, 88 (1:1).
Удаление: Антипов (Иртыш), 84.
"Чита" (Чита) - "Зенит Ир" (Иркутск) - 1:3 (1:0)
Голы: Захаров, 37 (1:0). Пытлев, 55 (1:1). Пытлев, 66 (1:2). Сапогов, 89 (1:3).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/east/