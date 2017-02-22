Никита Баженов перейдет в "Долгопрудный"

По информации "СЭ", форвард Никита Баженов с большой долей вероятности будет заявлен за "Долгопрудный", команда выступает во втором дивизионе.

В зоне "Запад" команда занимает второе место, отставая на 7 очков от лидирующего питерского "Динамо". 32-летний Баженов прошлый сезон провел в "Томи", в новом сезоне оставался без клуба. За время игровой карьеры форвард провел в РФПЛ 132 матча, забил 16 голов. (Сергей ЕГОРОВ)