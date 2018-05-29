Колыванов продолжит работу на посту главного тренера "Торпедо"

Игорь Колыванов будет главным тренером московского "Торпедо" и в следующем сезоне, сообщили "СЭ" руководители клуба. По словам владельца "Торпедо" Роман Авдеева, задача "Торпедо" на сезон-2018/19 – выйти в ФНЛ.

– Мы считаем, что он должен справиться, – отметил Авдеев.

– Мы подхватили клуб в середине сезона и фактически этот вопрос проработали, – сказала, в свою очередь, президент клуба Елена Еленцева. – У нас действующий контракт с главным тренером до конца следующего сезона. Причин не доверять ему нет. Поэтому главный тренер продолжает работать.

50-летний Колыванов возглавил "Торпедо" летом 2017 года. В чемпионате ПФЛ сезона-2017/18 в зоне "Центр" московская команда заняла шестое место, отстав от лидера – "Арарата" – на 21 очко. (Илья АНДРЕЕВ)