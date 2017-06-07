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Измайлов перейдет в "Арарат"

По информации "СЭ", полузащитник Марат Измайлов в ближайшее время подпишет контракт  с московским "Араратом". Соглашение с футболистом будет рассчитано на один год. Команда, как планируют ее владельцы, будет выступать во втором дивизионе. 

34-летний Измайлов в прошлом сезоне выступал за "Краснодар", однако весной расторг контракт с клубом с формулировкой "по семейным обстоятельствам". В завершившемся розыгрыше чемпионата России он провел 7 матчей, забил один гол и сделал одну голевую предачу. (Сергей ЕГОРОВ)

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