Измайлов перейдет в "Арарат"

По информации "СЭ", полузащитник Марат Измайлов в ближайшее время подпишет контракт с московским "Араратом". Соглашение с футболистом будет рассчитано на один год. Команда, как планируют ее владельцы, будет выступать во втором дивизионе.

34-летний Измайлов в прошлом сезоне выступал за "Краснодар", однако весной расторг контракт с клубом с формулировкой "по семейным обстоятельствам". В завершившемся розыгрыше чемпионата России он провел 7 матчей, забил один гол и сделал одну голевую предачу. (Сергей ЕГОРОВ)