12:15 7 июня | ФУТБОЛ — ПФЛ

Измайлов перейдет в "Арарат"

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По информации "СЭ", полузащитник Марат Измайлов в ближайшее время подпишет контракт  с московским "Араратом". Соглашение с футболистом будет рассчитано на один год. Команда, как планируют ее владельцы, будет выступать во втором дивизионе. 

34-летний Измайлов в прошлом сезоне выступал за "Краснодар", однако весной расторг контракт с клубом с формулировкой "по семейным обстоятельствам". В завершившемся розыгрыше чемпионата России он провел 7 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу. (Сергей ЕГОРОВ)

В "Арарате" заинтересованы в Измайлове// Агент Измайлова не комментирует интерес "Арарата" к футболисту

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КОММЕНТАРИИ (11)
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sb1006

Армяне решили на футболе денег заработать ?

16:23 7 июня

bond1951

откуда бабло поперло СК и САУ ваш выход если вы есть....

14:33 7 июня

James Gang

Московский "Реал"...

14:06 7 июня

зенит-супер-чемпион

в резиновой пора разыгрывать чемпионат ссср.

13:36 7 июня

РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ

КИНГЗ,,,,,,,,,,,,,, Ты исчо забыл ДИНАМЫ из киева, тбилиси и минска....

13:34 7 июня

King's Bounty IIII

Удачи ! А в Москве можно весь бывший СССР собрать. Арарат, Пахтакор, Памир, Нефтчи etc.

13:23 7 июня

HerculesKolya

Бэйл же вроде в Москве медобследование проходит для Арарата

13:22 7 июня

васятка

Московский "Арарат"))))))

12:50 7 июня

Andvaraforce

Всего один гол, зато мешкам))

12:46 7 июня

РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ

ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ снова креативить начали???? "арарат" --- ЭТО абортированный выкидыш АСМАрата или араРАЛА ?????

12:43 7 июня

karlikf1

О, да в этом Арарате просто "галактикос" собирается!

12:35 7 июня