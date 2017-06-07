Измайлов перейдет в "Арарат"

По информации "СЭ", полузащитник Марат Измайлов в ближайшее время подпишет контракт с московским "Араратом". Соглашение с футболистом будет рассчитано на один год. Команда, как планируют ее владельцы, будет выступать во втором дивизионе.
34-летний Измайлов в прошлом сезоне выступал за "Краснодар", однако весной расторг контракт с клубом с формулировкой "по семейным обстоятельствам". В завершившемся розыгрыше чемпионата России он провел 7 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу. (Сергей ЕГОРОВ)
sb1006
Армяне решили на футболе денег заработать ?
16:23 7 июня
bond1951
откуда бабло поперло СК и САУ ваш выход если вы есть....
14:33 7 июня
James Gang
Московский "Реал"...
14:06 7 июня
зенит-супер-чемпион
в резиновой пора разыгрывать чемпионат ссср.
13:36 7 июня
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ
КИНГЗ,,,,,,,,,,,,,, Ты исчо забыл ДИНАМЫ из киева, тбилиси и минска....
13:34 7 июня
King's Bounty IIII
Удачи ! А в Москве можно весь бывший СССР собрать. Арарат, Пахтакор, Памир, Нефтчи etc.
13:23 7 июня
HerculesKolya
Бэйл же вроде в Москве медобследование проходит для Арарата
13:22 7 июня
васятка
Московский "Арарат"))))))
12:50 7 июня
Andvaraforce
Всего один гол, зато мешкам))
12:46 7 июня
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ
ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ снова креативить начали???? "арарат" --- ЭТО абортированный выкидыш АСМАрата или араРАЛА ?????
12:43 7 июня
karlikf1
О, да в этом Арарате просто "галактикос" собирается!
12:35 7 июня