Агент Измайлова не комментирует интерес "Арарата" к футболисту

Паулу Барбоза, представитель полузащитника Марата Измайлова, не стал комментировать информацию о том, что 34-летний хавбек может продолжить карьеру в московском "Арарате". Измайлов в прошлом сезоне выступал за "Краснодар", однако весной расторг контракт с клубом с формулировкой "по семейным обстоятельствам". В завершившемся чемпионате России он провел семь матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Напомним, что на прошлой неделе "Арарат" подписал контракт с бронзовым призером Euro-2008 Романом Павлюченко. В новом сезоне команда будет выступать в ПФЛ. (Сергей АСТАХОВ)