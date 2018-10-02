Футболист Ершов, попавшийся на допинге, временно отстранен от участия в матчах ОЛИМП-ПФЛ

Президент Олимп-ПФЛ Андрей Соколов заявил "СЭ", что 39-летнийи защитник "Пскова-747" Иван Ершов временно отстранен от участия в соревнованиях второго дивизиона. Сегодня Телеграм-канал "Мутко против" сообщил, что игрок сдал положительную допинг-пробу – в его крови футболиста обнаружены запрещенные препараты триметазидин и мельдоний.

- То, что у Ершова обнаружили допинг - это, конечно, очень плохо, - сказал Соколов. - Решение по его делу будет принято специальной комиссией антидопингового агенства, игрока, по всей видимости, накажут в соответствии с правилами. Единственное, что могу сказать - по всем действующим нормам Ершов временно отстранен от участия в соревнованиях.

- Часто в ПФЛ проводятся допинг-тесты?

- Проверки осуществляются не лигами, а РУСАДА, поэтому проведение подобных мероприятий не в нашей компетенции.

В сезоне-2018/19 Ершов провел 10 официальных матчей в составе "Пскова-747", получив 1 желтую карточку. (Иван Торопцев)

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