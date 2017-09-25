Что Григорян показывает фанатам "Торпедо"?

После окончания матча первенства России в группе "Центр" ПФЛ "Арарат" - "Торпедо" (3:2) главный тренер победившей команды Александр Григорян пошел в сторону болельщиков соперника, активно жестикулируя. По ходу поединка болельщики "Торпедо" выкрикивали оскорбления в адрес Григоряна. На послематчевой пресс-конференции специалист заявил, что пошел к болельщикам, чтобы "выразить свое мнение".

Отметим, что встреча проходила на домашнем стадионе черно-белых - "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова.

Напомним, что 21 сентября во время 1/16 финала Кубка России против "СКА-Хабаровска" (1:2) Григорян показал средний палец фанатам соперника в ответ на оскорбления. На пресс-конференции он затронул тему оскорблений со стороны болельщиков, сказав, что только "конченная свинья может так поступить".