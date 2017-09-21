Григорян - об оскорблениях со стороны фанатов СКА: "Только конченная свинья способна на такое"

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян после матча 1/16 финала Кубка России против "СКА-Хабаровск" (1:2) выразил удивление поведением болельщиков своей экс-команды. Перед стартом встречи фанаты хабаровчан оскорбляли специалиста. Трибуна СКА скандировала следующее: "Банана-мама, * мы сегодня Григоряна".

В ответ главный тренер показал болельщикам средний палец. Фанаты "Арарата" поддержали этот жест аплодисментами.

- Два года назад я принял команду, когда она была в подвале первой лиги, - сказал Григорян. - Поддубский, кстати, входил тогда в штаб, и мы титаническими усилиями спасли команду от вылета. Потом доукомплектовались, подготовились, и после 24 туров я оставил команду на 3 месте.

Через стыки команда, которую я создавал, вышла в премьер-лигу. Причем это был уже второй мой заход в Хабаровск, и первый тоже был самым успешным в истории клуба. Первый раз меня убрали, во второй я ушел сам.

Так вот у меня один вопрос к этим товарищам. Я, конечно, могу сказать в ответ, кто они для меня. Но пройдет время, все устаканится, и останется история. Ее не обманешь. В ней будет сказано, что самый успешный тренер СКА - это Григорян. Как бы они ни пыжылись, как бы ни строили из себя быдло, я этого не принимаю. Они нормальные люди, просто притворяются. Есть мысль, что кто-то специально с ними работает. Потому что только безумный человек или конченая свинья может так относиться к тренеру, без которого СКА мог быть сейчас во втором дивизионе.

- Кто может с ними работать?

- Не знаю. Я что, Коломбо?! (Филипп ПАПЕНКОВ)