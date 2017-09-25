Александр Григорян: "Подошел к болельщикам "Торпедо". Я сторонник того, чтобы все высказывали в лицо"

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян отметил, что его команде непросто дался матч первенства России в группе "Центр" ПФЛ против "Торпедо" (3:2). "Арарат" уступал к 29-й минуте 0:2, но смог забить трижды. По ходу поединка болельщики "Торпедо" выкрикивали оскорбления в адрес Григоряна.

- После матча я подошел к ним и выразил свое мнение. Но я сторонник того, чтобы мне все высказывали в лицо, а не прятаться в толпе, - цитирует ТАСС Григоряна. - В начале первого тайма было достаточно преимущества у команды соперника. Нам удалось отыграться за счет организованной игры и исполнительского мастерства при стандартах. Сегодня мы одержали победу в матче с одним из прямых конкурентов за выход в ФНЛ, эти три очка дорогого стоят.