"Черноморец" забил 7 безответных голов "Краснодару-3"

"Черноморец" разгромил "Краснодар-3" в матче 6-го тура группы "Юг" - 7:0. Лидер таблицы "Чайка" взяла верх над "Легионом Динамо" и осталась первой.

Первенство России

ОЛИМП-ПФЛ

Группа "Юг"

6-й тур

"Чайка" (Песчанокопское) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 4:2 (2:1)

Голы: Дубовой, 37 (1:0). Подбельцев, 44 (2:0). Магомедов, 45+1 (2:1). Саадуев, 52 (2:2). Хохлачев, 62 (3:2). Хохлачев, 72 (4:2).

"Дружба" (Майкоп) - "Спартак" (Владикавказ) - 3:0 (1:0)

Голы: Кадимов, 28 (1:0). Еркин, 88 (2:0). Бровчук, 90 (3:0).

"Динамо" (Ставрополь) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 0:2 (0:1)

Голы: Верулидзе, 15 (0:1). Кошелев, 66 (0:2).

СКА (Ростов-на-Дону) - "Волгарь" (Астрахань) - 0:0

"Спартак" (Нальчик) - "Урожай" (Краснодар) - 1:2 (0:1)

Голы: Бендзь, 34 (0:1). Машуков, 56 (1:1). Нурисов, 67 (1:2).

"Черноморец" (Новороссийск) - "Краснодар-3" (Краснодар) - 7:0 (3:0)

Голы: Агаронян, 13 (1:0). Селеменев, 18 (2:0). Стефанович, 20 (3:0). Резников, 48 - с пенальти (4:0). Мендель, 53 (5:0). Черткоев, 76 (6:0). Корнюшин, 83 - в свои ворота (7:0).