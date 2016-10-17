11:16 | ФУТБОЛ — ПФЛ

Артур Григорьянц: "КДК РФС рассмотрит драку фанатов во Владимире"

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет изучит массовую драку в перерыве матча ПФЛ между владимирским "Торпедо" и "Текстильщиком" (0:0). По истечении первых 45 минут матча фанаты обеих команд прорвались на поле, в течение нескольких минут между ними продолжалась потасовка, но до начала второго тайма сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали ситуацию.

– Мы рассмотрим и события во Владимире, – цитирует "Р-Спорт" Григорьянца. – Также мы пригласили на заседание представителей клубов и делегата матча и запросили видеоматериалы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161017/1110896281.html

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