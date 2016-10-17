В перерыве матча "Торпедо" – "Текстильщик" произошла массовая драка фанатов на поле

В перерыве матча команд второго дивизиона (зона "Запад") "Торпедо" (Владимир) – "Текстильщик" (Иваново) произошла массовая драка.

В перерыве, как видно на видеозаписи, была совершена провокация – один из болельщиков сорвал флаг "соперников" в фан-секторе.

Группа болельщиков прорвала оцепление и устремилась за обидчиком – навстречу ей из противоположного сектора болельщиков другой команды уже бежали противники. Подоспевшими силами правопорядка драка была локализована. Как видно на видеозаписи, задержаны три болельщика. Команды матч завершили вничью – 0:0. На матче присутствовало 800 зрителей.​

Напомним, на прошлой неделе массовыми беспорядками на трибунах был омрачен матч 17-го тура ФНЛ между "Факелом" и "Динамо" в Воронеже.