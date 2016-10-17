00:09 | ФУТБОЛ — ПФЛ

В перерыве матча "Торпедо" – "Текстильщик" произошла массовая драка фанатов на поле

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В перерыве матча команд второго дивизиона (зона "Запад") "Торпедо" (Владимир) – "Текстильщик" (Иваново) произошла массовая драка.

В перерыве, как видно на видеозаписи, была совершена провокация – один из болельщиков сорвал флаг "соперников" в фан-секторе.

Группа болельщиков прорвала оцепление и устремилась за обидчиком – навстречу ей из противоположного сектора болельщиков другой команды уже бежали противники. Подоспевшими силами правопорядка драка была локализована. Как видно на видеозаписи, задержаны три болельщика. Команды матч завершили вничью – 0:0. На матче присутствовало 800 зрителей.​

Напомним, на прошлой неделе массовыми беспорядками на трибунах был омрачен матч 17-го тура ФНЛ между "Факелом" и "Динамо" в Воронеже.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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aloveku

а не похоже ли эти события на начавшиеся провокации перед ЧМ? Сейчас походу где-то в уютной светлой лондонской комнатке в Sony Vegas верстается душераздирающая раскадровка ужасных событий на футбольных полях России, с наложением комментариев на заднем плане "как можно в этой дикой стране, нашпигованной мельдонием, проводить чемпионат мира?"....

00:27

Мирон37

Вот так гостей (соседей причем) принимают во Владимире местные гопники!!!!

00:25

баламошка

"Слава" Воронежа не даёт покоя?

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