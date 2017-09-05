Алексей Ребко: "Футболистам пока не объявляли о расформировании "Арарата", мы готовимся к игре"

Капитан "Арарата" Алексей Ребко рассказал, что футболистам пока не объявляли о расформировании команды. По его словам, игроки продолжают готовиться к ближайшему матчу в первенстве ПФЛ с "Рязанью", который должен состояться 8 сентября.

– Нам (футболистам) пока ничего не говорили о расформировании команды, – сказал Ребко. – Мы продолжаем тренироваться и готовиться к следующему матчу. Если тренер (Александр Григорян) так сказал, значит, он знает больше нас. (Павел ГУРЕВИЧ)

Александр Григорян: "Нам объявили, что "Арарат" закрывается"