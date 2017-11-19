"Зенит-2" потерпел четвертое поражение подряд, уступив "Тамбову"

"Зенит-2" на выезде проиграл "Тамбову" (1:3) в матче 24-го тура первенства ФНЛ. Победу хозяевам поля принес гол Сергея Шевчука. На 63-й минуте встречи он не смог реализовать пенальти.

Для "Зенита-2" это поражение стало четвертым подряд. Питерцы не могут выиграть в семи играх кряду (2 ничьих, 5 поражений). "Тамбов" за аналогичный период одержал 4 победы, потерпев 3 поражения.

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24-й тур

"Тамбов" (Тамбов) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 3:1 (3:1)

Голы: Гультяев, 13 (1:0). Шевчук, 24 (2:0). Шляков, 31 (3:0). Сиротов, 36 (3:1).

Нереализованный пенальти: Шевчук, 63 (вратарь)

"Тамбов": Смирнов, Гультяев, Быстров, Горбатюк (Михалев, 87), Шляков, Дутов, Скворцов (Игнатович, 66), Мурнин, Шевчук (Рыжков, 69), Чернышов (Трусевич, 78), Часовских.

"Зенит-2": Кизеев, Карпов, Зуев, Каккоев, Пенчиков, Запрягаев (Иванов, 67), Сиротов, Плетнев (Андреев, 61), Богаев, Камышев (Лесовой, 80), Прудников (Некрасов, 69).

Предупреждения: Быстров, 37. Каккоев, 54. Игнатович, 72. Рыжков, 75.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

19 ноября. Химки. Стадион "Новые Химки".