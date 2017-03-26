Владислав Радимов - о газоне во Владивостоке: "Это не поднятая целина и не поле для родео"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после матча 28-го тура первенства ФНЛ с "Лучом-Энергией" (0:0) иронично прокомментировал состояние газона на стадионе во Владивостоке.

По его словам, команды играли не на поднятой целине и не на поле для родео, как можно было бы подумать.

- Сыграли сегодня 0:0 с "Лучом", - написал Радимов на своей странице в "Инстаграме". - К слову, это не поднятая целина, не поле для родео и не территория заброшенного города. Это футбольное поле Владивостока. Поговорим о большом будущем нашего футбола?