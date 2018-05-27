Веретенников вернется в "Ротор"?

По информации "СЭ", на пост главного тренера "Ротора-Волгоград" на сегодняшний день претендуют два кандидата.

Это Андрей Талалаев, в минувшем сезоне возглавлявший "Тамбов", с которым занял четвертое место в первом дивизионе и проиграл в "стыках" "Амкару".

И Роберт Евдокимов, последним местом работы которого был "Тобол", занявший пятое место в чемпионате Казахстана. Заметим, что в "Тоболе" и "Оренбурге" вместе с Евдокимовым работал легенда "Ротора" Олег Веретенников. (Виталий АЙРАПЕТОВ)​

"Ротор" вылетел, но... не вылетел?