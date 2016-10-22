"Тосно" обыграл "Тамбов"

"Тосно" одержал победу над "Тамбовом" в матче 18-го тура первенства ФНЛ. Таким образом, подопечные Дмитрия Парфенова сократили отставание от лидирующего "Динамо" до одного очка, но у московской команды сыграно на одну встречу меньше.

Чемпионат России

ФНЛ

18-й тур

"Тосно" (Тосно) - "Тамбов" (Тамбов) - 2:0 (1:0)

Голы: Заболотный, 31 (1:0). Заболотный, 47 (2:0).

"Тосно": Нигматуллин, Тетрашвили, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Палиенко (Чиркин, 86), Галиулин (Киреенко, 78), Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный (Милевский, 80), Кутьин (Богаев, 71).

"Тамбов": Смирнов, Запрудских, Михалев, Шабанов (Зюзин, 54), Рыбин (Чернышов, 76), Столяренко, Шевчук, Трусевич, Поярков (Дутов, 62), Аверьянов (Каюмов, 61), Алумона.

Предупреждения: Кашчелан, 17. Шевчук, 29. Поярков, 43. Зюзин, 79.

Судья: Борисов (Самара).

22 октября. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".