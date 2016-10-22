"Тосно" обыграл "Тамбов"

"Тосно" одержал победу над "Тамбовом" в матче 18-го тура первенства ФНЛ. Таким образом, подопечные Дмитрия Парфенова сократили отставание от лидирующего "Динамо" до одного очка, но у московской команды сыграно на одну встречу меньше.
Чемпионат России
ФНЛ
18-й тур
"Тосно" (Тосно) - "Тамбов" (Тамбов) - 2:0 (1:0)
Голы: Заболотный, 31 (1:0). Заболотный, 47 (2:0).
"Тосно": Нигматуллин, Тетрашвили, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Палиенко (Чиркин, 86), Галиулин (Киреенко, 78), Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный (Милевский, 80), Кутьин (Богаев, 71).
"Тамбов": Смирнов, Запрудских, Михалев, Шабанов (Зюзин, 54), Рыбин (Чернышов, 76), Столяренко, Шевчук, Трусевич, Поярков (Дутов, 62), Аверьянов (Каюмов, 61), Алумона.
Предупреждения: Кашчелан, 17. Шевчук, 29. Поярков, 43. Зюзин, 79.
Судья: Борисов (Самара).
22 октября. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".