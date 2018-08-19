"Сочи" из-за плохого состояния поля на "Фиште" может провести два матча на запасной арене

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сказал, что команда может провести до двух матчей Олимп-Первенства ФНЛ на Центральном стадионе имени Славы Метревели из-за неудовлетворительного состояния газона на "Фиште". Накануне, 18 августа, команда из Краснодарского края провела первую игру на арене, принимавшей матчи ЧМ-2018. В ней команда потерпела поражение от "Нижнего Новгорода" (0:1), на встрече присутствовали 8582 зрителя.

– Хорошо, чтобы поле вернули в то состояние, которое было раньше, а то приходилось играть больше верхом, – цитирует ТАСС Рубашко. – На чемпионате мира был другой газон, и сейчас есть над чем поработать, он находится в неудовлетворительном состоянии. Мы зашли на стадион только сейчас, проблемы с газоном были до нас и на данный момент усугубились. Команда гостей была очень недовольна, но все в равных условиях, а руководство постарается в максимально короткие сроки привести его в порядок, чтобы оно было идеальным.

Сейчас надо определиться по времени, сколько это займет. Если понадобится много времени, то придется перебраться на одну-две игры на запасную арену имени Славы Метревели, я просто не знаю, сколько все надо исправлять. Регион понимает, что есть проблема, им это небезразлично, они уже разрабатывают решение. Нам, конечно, хочется постоянно играть на "Фиште", не задумываясь о качестве поля.

Это первая игра, поэтому есть вещи, над которыми нужно подумать, как сделать лучше для болельщиков. Что касается аудитории, будем выигрывать – будем увеличивать аудиторию, все будет зависеть от побед. Счет для нас отрицательный, но надо все взвесить, победы будут впереди, ребята отдали все силы, но что-то не сложилось, вроде инициатива была в наших руках, но где-то не повезло.

"Сочи" после семи туров занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 11 очков. В двух ближайших домашних матчах команда сыграет с "Краснодаром-2" (1 сентября) и "Мордовией" (15 сентября).