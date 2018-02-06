С "Кубани" снимут очки только в конце февраля?

Глава палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов сообщил "СЭ", что дело "Кубани" будет рассмотрено в конце февраля. Напомним, краснодарский клуб до сих пор так и не рассчитался с бывшим тренером Даном Петреску. Сторона румынского специалиста требует снять с желто-зеленых очки.

Ранее клуб предоставил в РФС постановление суда, согласно которому ему запретили расплачиваться с субъектами футбола. Однако палата по разрешению споров не нашла в этом вердикте суда прямого запрета выплачивать долги по зарплате Петреску.

– Спор "Кубани" и Петреску будет рассмотрен в конце февраля. Почему? Так решила Палата. До вынесения вердикта мне бы не хотелось говорить об обстоятельствах этого дела, – сказал Березов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)