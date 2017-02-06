Рабиу прилетит на просмотр в "Динамо"

По информации "СЭ", на очередной сбор "Динамо" в Турции прилетит ганский полузащитник Мохаммед Рабиу.

Последним клубом 27-летнего хавбека является "Анжи" (в заявке клуба на сайте РФПЛ его фамилия отсутствует – по всей видимости, игрок расторг контракт с махачкалинцами), ранее в России он выступал за "Кубань". В премьер-лиге он провел 51 матч, забил 1 гол. (Сергей ЕГОРОВ)