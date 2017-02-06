16:18 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Рабиу прилетит на просмотр в "Динамо"

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По информации "СЭ", на очередной сбор "Динамо" в Турции прилетит ганский полузащитник Мохаммед Рабиу.

Последним клубом 27-летнего хавбека является "Анжи" (в заявке клуба на сайте РФПЛ его фамилия отсутствует – по всей видимости, игрок расторг контракт с махачкалинцами), ранее в России он выступал за "Кубань". В премьер-лиге он провел 51 матч, забил 1 гол. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Урфин Джюс

igorvasilevich Наверное болел, когда в начальных классах чтение проходили?

17:05

igorvasilevich

А при чем РФПЛ и Динамо?

16:21

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