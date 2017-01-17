Несколько клубов премьер-лиги проявляют интерес к игрокам "Кубани"

Как стало известно "СЭ", сразу несколько команд премьер-лиги интересуются футболистами "Кубани", которая на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. В частности, сразу несколько клубов, в числе которых "Зенит", "Урал", "Уфа", обозначили свою заинтересованность в трансфере полузащитника Дениса Якубы.

Хавбеки Арсен Хубулов, Юрий Завезен и нападающий Максим Майрович также имеют варианты продолжения карьеры как в премьер-лиге, так и в ФНЛ. Так, есть вероятность перехода Майровича в "Спартак-2" с вытекающими отсюда перспективами.

Завезен теоретически может оказаться в "Оренбурге". К Хубулову есть интерес со стороны нескольких клубов премьер-лиги. Однако конкретики по всем трансферам до сих пор нет. Многое зависит от того, как в этой ситуации себя поведет руководство краснодарской команды.