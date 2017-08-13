"Кубань" разгромила "Оренбург"

В матче 8-го тура первенства ФНЛ "Кубань" на своем поле крупно обыграла "Оренбург" – 4:1. Этот успех позволил краснодарцам подняться на 10-е место в таблице. Оренбуржцы, в прошлом сезоне выступавшие в премьер-лиге, идут на 13-й строчке.

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ФНЛ

8-й тур

"Кубань" (Краснодар) – "Оренбург" – 4:1 (2:0)

Голы: Алейник, 2 (1:0). Обухов, 13 (2:0). Маляров, 52 (3:0). Гай, 55 (4:0). Дюриш, 66 (4:1).

"Кубань": Дюпин, Бугаев, Бендзь, Марков, Байрыев, Гай, Завезен (Нурисов, 60), Алейник, Маляров (Сидоров, 82), Якуба (Смирнов, 79), Обухов (Гогниев, 70).

"Оренбург": Руденко, Осипов, Бегич, Малых, Гетигежев, Чиркин (Померко, 61. Дзахов, 74), Серченков, Бреев, Попович (Парняков, 46), Воробьев (Ефремов, 46), Дюриш.

Предупреждение: Якуба, 25.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

13 августа. Краснодар. Стадион "Кубань".