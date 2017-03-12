Игрокам "Луч-Энергии" выплатили зарплату за 2016 год, но без премиальных

Главный тренер "Луч-Энергии" Константин Емельянов сообщил, что футболисты команды не получили премиальные за 2016 год. Сегодня команда в Химках уступила "Динамо" со счетом 0:2 в матче 26-го тура ФНЛ.

- Долги по зарплате за 2016 год закрыты, но премиальные до сих пор не платятся, - приводит ТАСС слова Емельянова. - Это, конечно, печально.

"Динамо" победило заслуженно, больше тут и добавить нечего. Единственное, обидно, что матчи против такого клуба, у которого богатая история, мы проводим в Москве. Хотелось бы, конечно, сыграть лучше дома, но получилось так, как получилось.