Игорь Чугайнов: "У меня есть информация, что 16-е место гарантирует прописку в ФНЛ"

Бывший главный тренер ряда российских клубов Игорь Чугайнов просчитал шансы аутсайдеров ФНЛ на сохранение прописки в дивизионе на следующий сезон. По его словам, 16-е место, скорее всего, останется в лиге. Официально из ФНЛ вылетают пять команд, занявших места с 16-го по 20-е, однако в случае отказа кого-либо из победителей групп ПФЛ выходить в ФНЛ преимущество в заявке на следующий сезон – у вылетающих клубов. Отметим, что предыдущие два сезона победители группы "Восток" ("Смена" и "Чита") отказывались от повышения в классе.

– Давайте сначала отсечем тех, чья судьба предопределена. Внизу это "Факел", – цитирует Sportbox Чугайнова. – Воронежцы достойны уважения за то, что бьются до конца, но было потеряно слишком много. Игра в Самаре для них определяющая: в случае поражения может произойти психологический надлом. Будем объективно смотреть на вещи… А "Волгарь" и "Химки" уже вне группы риска.

У кого из остальных больше шансов на сохранение? В первую очередь, у "Ротора". 37 очков плюс игра команды смотрится неплохо. С "Крыльями" волгоградцам будет сложно, но им по силам одержать на выезде победу на "Олимпийцем" и зацепить ничью в Томске, обезопасившись еще до "Химок".

"Спартак-2" спасает одна победа. Однако здесь не все так очевидно. "Шиннику" надо реабилитироваться, он злой. "Динамо" шальное, но оно будет играть с полной выкладкой, поскольку это взаимоотношение на уровне Москвы и Питера. "Тюмень" – не подарок и сама мотивирована. Откладывать все на "Сибирь"? Против спартаковцев говорят последние неудачные матчи, хотя запас у них есть – совсем уж спикировать не должны.

"Лучу" реально взять 6 очков дома с "Кубанью" и "Авангардом". У краснодарцев перед Владивостоком пара опытных защитников получили дисквалификации, а у курян, выполнивших задачу в первенстве, развязаны руки: они будут в режиме подготовки к главному матчу в своей истории.

Итого имеем, что на 16-е место, а у меня есть информация, что оно гарантирует прописку, четверо претендентов – "Зенит-2", "Олимпиец", "Тюмень" и "Томь". За тюменцев говорит то, что они способны выдать хорошую игру, но календарь против них. "Томь" – команда-загадка: может любого обыграть и любому проиграть. Если победят зенитовцев, дышать будет полегче. Кроме того, томичам завершать с "Кубанью", которой к тому моменту, думаю, ничего не будет нужно – хорошее расписание. Оно и у "Олимпийца" в общем-то благоприятное. Ему в гостях должно быть даже попроще – "Кубань" прилетит из Владивостока за два дня до матча, так что фактор домашнего поля роли играть не будет, а "Авангард" после финала. И все равно нижегородцы в тяжелейшей ситуации по футбольным причинам. А у "Зенита-2" уж чересчур большой очковый дефицит для 4 туров. Склоняюсь к тому, что вылезет Томск.

Турнирная таблица ФНЛ