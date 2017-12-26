Григорян назначен главным тренером "Луча-Энергии"

Александр Григорян назначен новым главным тренером "Луча-Энергии", сообщает официальный сайт клуба. На этом посту он сменил Жолта Хорняка, который ушел в отставку на прошлой неделе.

В штаб Григоряна вошли старший помощник Александр Алферов и тренер вратарей Николай Гришин. Из прежнего состава в тренерском штабе остался Анатолий Агрофенин.

– Главная задача, стоящая перед Александром Григоряном и его командой, – сохранение прописки в ФНЛ. И, говоря откровенно, задача эта очень непростая. Во-первых, у "Луча-Энергии" крайне сложный календарь оставшихся матчей первенства… Во-вторых, в отношении клуба до сих пор действует запрет на регистрацию новых футболистов, поэтому Александру Григоряну рассчитывать на возможное усиление состава пока не приходится, – говорится в заявлении клуба.

Григорян уже работал с "Лучом-Энергией" с 2013 по 2014 год. Его последним местом работы был московский "Арарат".

"Луч-Энергия" на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ.