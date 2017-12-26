Григорян назначен главным тренером "Луча-Энергии"

Александр Григорян назначен новым главным тренером "Луча-Энергии", сообщает официальный сайт клуба. На этом посту он сменил Жолта Хорняка, который ушел в отставку на прошлой неделе.
В штаб Григоряна вошли старший помощник Александр Алферов и тренер вратарей Николай Гришин. Из прежнего состава в тренерском штабе остался Анатолий Агрофенин.
– Главная задача, стоящая перед Александром Григоряном и его командой, – сохранение прописки в ФНЛ. И, говоря откровенно, задача эта очень непростая. Во-первых, у "Луча-Энергии" крайне сложный календарь оставшихся матчей первенства… Во-вторых, в отношении клуба до сих пор действует запрет на регистрацию новых футболистов, поэтому Александру Григоряну рассчитывать на возможное усиление состава пока не приходится, – говорится в заявлении клуба.
Григорян уже работал с "Лучом-Энергией" с 2013 по 2014 год. Его последним местом работы был московский "Арарат".
"Луч-Энергия" на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ.
ЗЗ+
Круг замкнулся
13:30
ALEX***di.ru
Опять "адеквата" смотреть и слушать придется. Журналисты снова будут выводить его из себя. Шоу продолжается. А было так спокойно...
12:20
Островзаячий
Веселье продолжается. Главное скучно не будет.
12:04
Serenky25
Луч света пришел в темное царство.
12:02
shpasic
у цветах Луча теперь нет ЖОЛТого.
12:02
shur
Прыгает из клуба в клуб.
11:55