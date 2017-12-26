11:50 | Футбол — ФНЛ

Григорян назначен главным тренером "Луча-Энергии"

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Александр Григорян назначен новым главным тренером "Луча-Энергии", сообщает официальный сайт клуба. На этом посту он сменил Жолта Хорняка, который ушел в отставку на прошлой неделе.

В штаб Григоряна вошли старший помощник Александр Алферов и тренер вратарей Николай Гришин. Из прежнего состава в тренерском штабе остался Анатолий Агрофенин.

– Главная задача, стоящая перед Александром Григоряном и его командой, – сохранение прописки в ФНЛ. И, говоря откровенно, задача эта очень непростая. Во-первых, у "Луча-Энергии" крайне сложный календарь оставшихся матчей первенства… Во-вторых, в отношении клуба до сих пор действует запрет на регистрацию новых футболистов, поэтому Александру Григоряну рассчитывать на возможное усиление состава пока не приходится, – говорится в заявлении клуба.

Григорян уже работал с "Лучом-Энергией" с 2013 по 2014 год. Его последним местом работы был московский "Арарат".

"Луч-Энергия" на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Дополнительная информация

http://www.fc-luch.com/v-novyij-god-s-novyim-trenerom.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ЗЗ+

Круг замкнулся

13:30

ALEX***di.ru

Опять "адеквата" смотреть и слушать придется. Журналисты снова будут выводить его из себя. Шоу продолжается. А было так спокойно...

12:20

Островзаячий

Веселье продолжается. Главное скучно не будет.

12:04

Serenky25

Луч света пришел в темное царство.

12:02

shpasic

у цветах Луча теперь нет ЖОЛТого.

12:02

shur

Прыгает из клуба в клуб.

11:55