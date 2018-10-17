Главный тренер "Армавира" дисквалифицирован на два матча

Главный тренер "Армавира" Арсен Папикян дисквалифицирован на две игры первенства Олимп-ФНЛ за оскорбление помощника главного судьи матча с "Балтикой" (2:2) Тихона Калугина. Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

- Мы рассматривали рапорт делегата матча "Армавир" – "Балтика", - цитирует "РИА Новости" Григорьянца. - После окончания игры тренер вратарей "Армавира" Александр Чихрадзе выбежал на поле и оскорбил судью, а главный тренер "Армавира" Папикян неоднократно оскорблял первого помощника арбитра. У нас был Сергей Сергеевич Чебан на заседании, а по видеосвязи у нас был и Папикян, и Чихрадзе.

Установили мы следующее: Чихрадзе использовал ненормативную лексику в адрес Чебана, а Папикян - оскорбления без ненормативной лексики в адрес Тихона Калугина. Чихрадзе – три матча дисквалификации первенства России, а Папикян дисквалифицирован на два матча.