Глава КДК: "Протест "Армавира" рассмотрим на следующей неделе"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ" о том, что в комитет обратились представители "Армавира" с просьбой пересмотреть результат матча 1-го тура ФНЛ со "СКА-Хабаровск", в котором дальневосточники победили со счетом 3:0.

– Протест от "Армавира" поступил, его рассмотрение будет назначено на следующей неделе. Других комментариев пока нет, – сказал Григорьянц.

"Армавир" требует засчитать поражение хабаровской команде за то, что в заявке СКА на игру значился футболист Ираклий Квеквескири, не имевший на это права из-за дисквалификации. (Игорь НОВИКОВ)

"Армавир" требует присудить Хабаровску поражение