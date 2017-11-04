"Енисей" потерял очки в матче с "Сибирью"

"Енисей" и "Сибирь" сыграли вничью в матче 21-го тура первенства России в ФНЛ. Красноярцы продолжают лидировать в турнирной таблице, их отрыв от идущих вторыми "Крыльев Советов" составляет 8 очков. "Сибирь" занимает 10-ю строчку.

Первенство России

ФНЛ

21-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 0:0

"Енисей": Филиппов, Чичерин, Новиков, Фатуллаев, Иванов, Сердеров (Мильдзихов, 74), Ломакин (Кичин, 54), Камеш, Исаев (Семакин, 34), Комков (Козлов, 54), Кутьин.

"Сибирь": Цыган, Аравин, Макаренко, Мищенко, Плопа, Цховребов, Магаль (Азаров, 70), Андреев (Дегтярев, 59), Чеботару, Беляев, Галыш (Кушнирук, 90+2).

Предупреждения: Аравин, 40. Макаренко, 90+1.

Судья: Шадыханов (Москва).

Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".