"Енисей" потерял очки в матче с "Сибирью"

"Енисей" и "Сибирь" сыграли вничью в матче 21-го тура первенства России в ФНЛ. Красноярцы продолжают лидировать в турнирной таблице, их отрыв от идущих вторыми "Крыльев Советов" составляет 8 очков. "Сибирь" занимает 10-ю строчку.
Первенство России
ФНЛ
21-й тур
"Енисей" (Красноярск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 0:0
"Енисей": Филиппов, Чичерин, Новиков, Фатуллаев, Иванов, Сердеров (Мильдзихов, 74), Ломакин (Кичин, 54), Камеш, Исаев (Семакин, 34), Комков (Козлов, 54), Кутьин.
"Сибирь": Цыган, Аравин, Макаренко, Мищенко, Плопа, Цховребов, Магаль (Азаров, 70), Андреев (Дегтярев, 59), Чеботару, Беляев, Галыш (Кушнирук, 90+2).
Предупреждения: Аравин, 40. Макаренко, 90+1.
Судья: Шадыханов (Москва).
Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".
Dax222
Что то незаладилось начало 2 круга(. Дмитрий Анатольевич наведите порядок!
15:16