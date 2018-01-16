"Енисей" назвал причину продажи Козлова в "Оренбург"

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский в эфире "Авторитетного радио" рассказал о причинах, по которым клуб покинул лучший бомбардир ФНЛ, нападающий Андрей Козлов. 28-летний форвард подписал контракт с "Оренбургом" на прошлой неделе.

В этом сезоне Козлов принял участие в 25 матчах "Енисея" в первенстве ФНЛ, забив в них 15 мячей. У занимающего вторую строчку в гонке бомбардиров Андрея Панюкова из "Зенита-2" на три забитых мяча меньше.

– Уход Андрея Козлова связан с тем, что в его контракте указана сумма отступных. Называть ее я не имею права, – сказал Петровский. – К Андрею обратился клуб "Оренбург" и предложил заработную плату в четыре-пять раз выше той, что он получал здесь. Плюс у них не возникло проблем с оплатой отступных клубу. Учитывая, что у "Оренбурга" и бюджет годовой в четыре раза выше нашего, то они могут предлагать такие зарплатные контракты.

Представитель красноярского клуба отметил, что нападающий пришел в клуб в 2016 году бесплатно, а сейчас его продали за хорошие для ФНЛ деньги. Он также пояснил, что "Енисей" попросту не в силах тягаться в финансовых гонках с такими командами как "Оренбург". А потому удержать игрока фактически не было возможности.

После 25 туров "Енисей" занимает первое место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 56 очков. У занимающего вторую строчку "Оренбурга" 54 балла.