Дмитрий Черышев возглавил "Нижний Новгород"

Как ранее и сообщал "СЭ", Дмитрий Черышев назначен на пост главного тренера "Нижнего Новгорода", выступающего в ФНЛ. Срок контракта и подробности сделки не разглашаются.

- Для меня большая честь и ответственность возглавить ФК "Нижний Новгород", - цитирует официальный сайт правительства Нижегородской области Черышева. - Благодаря чемпионату мира по футболу команда будет выступать на новом прекрасном стадионе, в городе появились самые современные условия для развития футбола, о которых раньше можно было только мечтать. Наша главная задача использовать этот шанс по максимуму, завоевать своей игрой сердца нижегородцев, чтобы трибуны стадиона были заполнены. Приложу вместе с игроками все силы, чтобы подхватить ту позитивную футбольную волну, которая накрыла Нижний Новгород и страну в эти летние дни.

Ранее 49-летний специалист возглавлял "Волгу", молодежную команду "Зенита", последнем место работы Черышева-старшего была "Мордовия".