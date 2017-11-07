Дмитрий Андреев - лучший игрок ФНЛ в октябре

Защитник "Оренбурга" Дмитрий Андреев стал лучшим игроком месяца в ФНЛ по версии лиги, и по версии болельщиков, голосовавших на официальном сайте лиги.

В октябре оренбуржцы не проиграли ни одной встречи, пропустив в четырех турах всего один гол с пенальти. Центральный защитник и капитан команды был надежен, а в заключительном октябрьском туре двумя своими голами принес "Оренбургу" победу над "Спартаком-2".

В голосовании болельщиков за него проголосовало 33,8 процента участников.

Второе место занял вратарь "Авангарда" Александр Саутин, который в четырех матчах пропустил три мяча. На третьем месте расположился голкипер "Енисея" Михаил Филиппов. В четырех встречах он пропустил четыре гола.