22:47 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо" внесет Погребняка в заявку

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Московское "Динамо" внесет в заявку на сезон в первенство ФНЛ нападающего Павла Погребняка.

32-летний форвард, имеющий с бело-голубыми контракт до середины 2018 года, не пожелал покидать команду, отклонив несколько вариантов с клубами премьер-лиги. В прошлом сезоне Погребняк сыграл за "Динамо" в премьер-лиге 16 матчей, в которых забил один гол.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Doctor X

Нас и здесь неплохо кормят

23:50

tryam

достойная старость...а у Динамо смелости не хватает разорвать контракт как Ливерпуль с баллотели...одни и те же дрова

23:35

FreDDy Kruger

Не наДо...БуДьте благоразумными...

23:15

igorvasilevich

Погребняку не привыкать вылетать из премьеры и играть во втором дивизионе. в Англии такая же ситуациям была.

22:58

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