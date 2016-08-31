"Динамо" внесет Погребняка в заявку

Московское "Динамо" внесет в заявку на сезон в первенство ФНЛ нападающего Павла Погребняка.

32-летний форвард, имеющий с бело-голубыми контракт до середины 2018 года, не пожелал покидать команду, отклонив несколько вариантов с клубами премьер-лиги. В прошлом сезоне Погребняк сыграл за "Динамо" в премьер-лиге 16 матчей, в которых забил один гол.

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