"Динамо" внесет Погребняка в заявку

Московское "Динамо" внесет в заявку на сезон в первенство ФНЛ нападающего Павла Погребняка.
32-летний форвард, имеющий с бело-голубыми контракт до середины 2018 года, не пожелал покидать команду, отклонив несколько вариантов с клубами премьер-лиги. В прошлом сезоне Погребняк сыграл за "Динамо" в премьер-лиге 16 матчей, в которых забил один гол.
Doctor X
Нас и здесь неплохо кормят
23:50
tryam
достойная старость...а у Динамо смелости не хватает разорвать контракт как Ливерпуль с баллотели...одни и те же дрова
23:35
FreDDy Kruger
Не наДо...БуДьте благоразумными...
23:15
igorvasilevich
Погребняку не привыкать вылетать из премьеры и играть во втором дивизионе. в Англии такая же ситуациям была.
22:58