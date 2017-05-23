Денис Петровский: "Енисей" получил за трансферы Исаева и Ломакина 25 миллионов рублей"

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский заявил, что клуб заработал на трансферах Алексея Исаева в "Зенит" и Александра Ломакина в "Урал" 25 миллионов рублей. Также он отметил, что красноярцы не потратили денег на покупку игроков.

– У нас была активность в летнее окно, в зимнее попроще, - цитирует "Деловой квартал" Петровского. - А летом было жарко во всех смыслах слова, потому что летом заявлялись легионеры. Но важный момент: мы подписываем свободных агентов. Бывают, конечно, ситуации, когда вступают в ход дела договоренности. Нивалду не был свободным агентом, но мы договорились с руководством "Луча", где он не имел игровой практики на тот момент, и он перешел к нам в качестве свободного агента. "Енисей" ни одного рубля не потратил на игроков в этом сезоне.

- А сколько вы заработали на трансферах?

– Чистые трансферы у нас: Алексей Исаев – в питерский "Зенит" и Александр Ломакин – в "Урал". В сумме мы получили за них 25 миллионов рублей.