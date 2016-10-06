Дан Петреску: "Всегда буду дорожить воспоминаниями о работе в "Кубани"

Бывший главный тренер "Кубани" Дан Петреску признался, что не жалеет о возвращении в краснодарский клуб. Этим летом румынский специалист во второй раз в карьере возглавил краснодарцев, а сегодня с ним был официально расторгнут контракт. После 15 туров ФНЛ "Кубань" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

– "Кубань" для меня действительно больше, чем команда, – подчеркнул Дан Петреску. – Всем известно, что мне пришлось многим пожертвовать, чтобы вернуться сюда, и об этом решении я совершенно не жалею. За годы в России я узнал культуру, обычаи страны, обзавелся множеством друзей и полюбил русский язык. Здесь часто говорят: "Нельзя войти в одну реку дважды". Но есть и другое выражение: "Бог любит троицу". Краснодар – мой второй дом, и я обязательно вернусь сюда однажды, пусть даже не в качестве тренера, а как болельщик, для которого "Кубань" – особенная команда. Я всегда буду дорожить воспоминаниями о работе здесь. Надеюсь, что фанаты желто-зеленых, к которым я отношусь с большим уважением, правильно поймут это решение.