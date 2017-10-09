Болельщик "Енисея" сделал предложение своей девушке на матче против "Химок"

Болельщик "Енисея" сделал предложение своей девушке на матче 17-го тура первенства ФНЛ против "Химок", сообщается на странице клуба из Красноярска во "ВКонтакте". Встреча, состоявшаяся 7 октября, завершилась разгромной победой команды Дмитрия Аленичева – 4:1.

– На матче "Енисей" – "Химки" болельщик нашей команды Станислав сделал предложение руки и сердца своей девушке Татьяне. Ничего не подразумевающая девушка ждала подарок от ведущего, а получила обручальное кольцо от льва Елисея (маскот "Енисея". – Прим. "СЭ"), в которого переоделся ее парень", – говорится в сообщении.