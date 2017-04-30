Алексей Гай получил благодарность от ФНЛ за спасение жизни игроку соперника

Полузащитник "Кубани" Алексей Гай перед матчем 34-го тура ФНЛ с "Динамо" (0:1) получил памятный приз от президента лиги Игоря Ефремова в знак благодарности за грамотные действия в экстремальной ситуации. Футболист во встрече 27-го тура с "Мордовией" оказал необходимую медицинскую помощь нападающему соперника Александру Алхазову. Последний в результате игрового столкновения потерял сознание.

"На 61-й минуте нападающий "Мордовии" Александр Алхазов (№ 33), западение языка, освобождение дыхательных путей, госпитализация" – за этими сухими словами из протокола той встречи (точнее, того его раздела, где фиксируются травматические случаи, предварительные диагнозы и оказанная помощь) стоит самый настоящий подвиг футболиста "Кубани", – говорится в сообщении на официальном сайте ФНЛ. - Гай не просто оказался в нужное время в нужном месте, но и быстро пришел на помощь потерявшему в результате игрового столкновения сознание футболисту, чем, возможно, спас ему жизнь.