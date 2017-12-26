Александр Григорян: "Гвардьола - пример для подражания, "Ман Сити" - эталон"

Главный тренер "Луча-Энергии" Александр Григорян подчеркнул, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола является для него примером для подражания. "Ман Сити" завершил первый круг в текущем сезоне на первом месте, потеряв только два очка.

– Кто, на ваш взгляд, сейчас показывает самый привлекательный атакующий футбол?

– Ответ настолько очевиден... Конечно, это "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы. Нет ни одной другой такой команды. "МанСити" – эталон.

– Гвардьола – пример для подражания?

– Причем во многих аспектах, а не только в построении игры. (Андрей СИЗЯКИН)

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