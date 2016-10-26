"Тосно" на последних минутах вырвал победу у "Динамо"

"Тосно" нанес поражение московскому "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка России – 3:2. Матч прошел на поле "Электрон" в Великом Новгороде. После первого тайма игроки "Тосно" вели со счетом 2:0, но во второй 45-минутке "Динамо" удалось сравнять счет. Однако в самой концовке команда Дмитрия Парфенова вырвала победу. В четвертьфинале турнира "Тосно" встретится с победителем пары "Крылья Советов" – "Локомотив".

Кубок России

1/8 финала

"Тосно" - "Динамо" (Москва) - 3:2 (2:0)

Голы: Галиулин, 22 (1:0). Мухаметшин, 45+2 (2:0). Панченко, 54 (2:1). Бечирай, 85 (2:2). Киреенко, 89 (3:2).

"Тосно": Нигматуллин, Абазов, Буйволов, Дугалич, Гарбуз, Мухаметшин, Тетрашвили (Богаев, 76), Кашчелан, Палиенко (Чиркин, 78), Галиулин (Киреенко, 86), Кутьин.

"Динамо": Нарубин, Уилкшир (Козлов, 46), Рыков, Хольмен, Терехов, Темников, Сапета, Зотов, Бюттнер, Панченко, Луценко (Бечирай, 46).

Предупреждения: Дугалич, 5. Кашчелан, 38. Кутьин, 69. Нигматуллин, 80.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

26 октября. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".

Сетка Кубка России