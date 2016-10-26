20:51 | ФУТБОЛ — Кубок России

"Тосно" на последних минутах вырвал победу у "Динамо"

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"Тосно" нанес поражение московскому "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка России – 3:2. Матч прошел на поле "Электрон" в Великом Новгороде. После первого тайма игроки "Тосно" вели со счетом 2:0, но во второй 45-минутке "Динамо" удалось сравнять счет. Однако в самой концовке команда Дмитрия Парфенова вырвала победу. В четвертьфинале турнира "Тосно" встретится с победителем пары "Крылья Советов" – "Локомотив".

Кубок России

1/8 финала

"Тосно" - "Динамо" (Москва) - 3:2 (2:0)

Голы: Галиулин, 22 (1:0). Мухаметшин, 45+2 (2:0). Панченко, 54 (2:1). Бечирай, 85 (2:2). Киреенко, 89 (3:2).

"Тосно": Нигматуллин, Абазов, Буйволов, Дугалич, Гарбуз, Мухаметшин, Тетрашвили (Богаев, 76), Кашчелан, Палиенко (Чиркин, 78), Галиулин (Киреенко, 86), Кутьин.

"Динамо": Нарубин, Уилкшир (Козлов, 46), Рыков, Хольмен, Терехов, Темников, Сапета, Зотов, Бюттнер, Панченко, Луценко (Бечирай, 46).

Предупреждения: Дугалич, 5. Кашчелан, 38. Кутьин, 69. Нигматуллин, 80.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

26 октября. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".

Сетка Кубка России

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rus_cup/

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КОММЕНТАРИИ (75)
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Гаттузо зол!

В следующем туре и Шинник натянет полицаев, а их болел опять нахлобучат. И так теперь будет на постоянной основе и ФНЛ станет смыслом жизни на долгие годы! у-ха-ха.

22:41

GoaLapagos

Гарик "внук Наташи" Попов А ТЫ ЧЁ СМОТРЯЩИЙ ЧТОЛЕ ТУТ? НУ БРЫСЬ В УГОЛ ТАДА И НЕ ВЯКАЙ

22:41

Thomas_Boy

Адекватный Зритель_________ Воспитали. Но уезжать не хотят, до того у нас хорошо. И стадиона нам не нужен. В тайге играем. Места много, приходи, зритель. Места всем хватит.

22:36

Duckhunter68

Ладно, надоел этот балаган! Тосно желаю обосраться в матче с паровозами, а в матче Зенита с Анжи искренне буду болеть за дагестанских физкультурников и Джо Блэка лично!

22:36

Адекватный Зритель_

Thomas_Boy---- А чё ж вы ХалкоШницеля не воспитали для Мирового Уровня? И Красавца - Стадиона на 60 мест, с разъездным полем у вас нет!

22:33

Thomas_Boy

Адекватный Зритель__________ Нашему музею ямало-мало 30 лет. А вашему? А полуфиналы... К чему они нам, ежели у нас 4 победы в Лиге чемпионов? "Тайгач" - гордость России! "Тайгач" - чемпион!!!

22:30

Адекватный Зритель_

Thomas_Boy-------- "Бу-га-га!" (с) Клубный музэй только у одного Клуба в России имеется! Скажи ещё, что у ямало - ненцев и Брильянтовые Полуфиналы хранятся в чуме! "Бу-га-га!" (с)

22:27

Thomas_Boy

Адекватный Зритель__________ Было, было. Побеждали мы эуропейских супостатов. В клубном музее "Тайгача" фотографии имеются. Черно-белые, правда. Но Зидана четко видно.

22:23

Гарик "внук Наташи" Попов

GoaLapagos Гарик "внук Наташи" Попов ВОТ И НЕ ВОЗНИКАЙ РАЗ ПОНЯЛ ________________________А я возникаю? Это ты метлой метёшь,как плечевая. Следи за помелом и не будет вопросов.

22:23

Адекватный Зритель_

Thomas_Boy----- Врёшь ты всё. Реал только одному Клубу проигрывал. И это не "Тягач".

22:18

Thomas_Boy

Адекватный Зритель_________ Так-то "Тайгач" - суровый воин тайги. Мы "Реал" обыгрывали. Когда он в тайге заблудился.

22:17

Адекватный Зритель_

Thomas_Boy---- Так - то, "Тягач" - это несун, тот, который гвозди с завода тягает. Или - другую какую продукцию.

22:16

Гаттузо зол!

пора ему 911 вызывать и психиатричку ,а то еще соседей постреляет, приняв за утиную стаю.

22:13

GoaLapagos

Гарик "внук Наташи" Попов ВОТ И НЕ ВОЗНИКАЙ РАЗ ПОНЯЛ

22:13

Адекватный Зритель_

Thomas_Boy---- В раньшие времена - за "Вулкан" из Петропавловска. А сейчас - за ФК "Хоккайдо Консадоле Саппоро"...

22:12

Thomas_Boy

И вот еще что: один наш "Тайгач" с Ямало-мало-Ненецкого автономного округа выиграл больше титулов, чем все ваши питерско-московские недоклубы.

22:12

Гаттузо зол!

вот упоротая утка68, да еще и слепая на всю голову! Я про Москву ни разу ничего не сказал. Впал в алкогольную истерику от поражения, того и гляди застрелится с горя.

22:12

Ю.Ю.

Duckhunter68 ______________ Во тебя понесло... Я не собираюсь претендовать на Нобелевскую премию мира))) По-моему достаточно того, что я не не царапаю ничего плохого ни про Москву, ни про Динамо. Кстати, а ты можешь похвастаться тем, что всегда корректно пишешь про Зенит?

22:09

pravda1979

Видно до следующего розыгрыша Кубка, Динамо решило отложить свои притязания на итоговую победу. А в данный момент, бело-голубые сосредоточатся на борьбе за возвращение в элиту Российского футбола. Биться там и там, как показывает практика, ТЯЖЕЛЕЙШИЙ труд. ))

22:09

Thomas_Boy

Адекватный Зритель____________ А за кого болеют простые камчадалы в Согазе? За богомерзкий "Зенит", кабинетный ЦСКА или за "единственный достойный в мире клуб"?

22:08

storog1977

Шалманист Для шизофреник овощи типо гаттузоглуп: Динамо (Москва) - обладатель Кубка России 1995 года! А чем может гордиться бомжатня до прихода Газпрома? Чемпионством'84?? И всё, бомжики?! 21:50 Вспомни финал 99 года и закусывай, когда горькую кушаешь

22:07

Адекватный Зритель_

Thomas_Boy---- Не... Только на картинках. В комиксах.

22:05

Производственник

Шалманист Для шизофреник овощи типо гаттузоглуп: Динамо (Москва) - обладатель Кубка России 1995 года! А чем может гордиться бомжатня до прихода Газпрома? Чемпионством'84?? И всё, бомжики?! 21:50 ================================================================================================= А чем гордятся мусора после расстрела Берия

22:05

Thomas_Boy

Адекватный Зритель__________ А у вас на Камчатке "Спартак" только в записи показывают. "Бугага".

22:03

Гарик "внук Наташи" Попов

GoaLapagos_ Я тебя понял.

22:03

Гарик "внук Наташи" Попов

Duckhunter68_______Серёга,ты чё завёлся? Есть же люди,с которыми говорить бесполезно. Хорош накручивать себя.

22:02

GoaLapagos

Kirillyurrich ИМЕЕТ ВСЕХ ВСЕГДА МОСКВА, КАК НЕ КРУТИ

22:01

Адекватный Зритель_

Thomas_Boy-------- Злопыхат - убирайся!

22:01

Thomas_Boy

Ю.Ю. Duckhunter68 _____________ Харе, дружище, не заводись. Я защищал и буду защищать Питер, ты будешь делать тоже самое по отношению к Москве. ___________ Один защищал Москву. Другой готов был жизнь отдать за Питер. Третий грудью стоял за Душанбе. Хотя все они жили в Одессе на Малой Арнаутской улице.

22:00

GoaLapagos

ПРИ ВСТРЕЧЕ С КЕМ?

22:00

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ