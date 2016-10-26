"Тосно" на последних минутах вырвал победу у "Динамо"

"Тосно" нанес поражение московскому "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка России – 3:2. Матч прошел на поле "Электрон" в Великом Новгороде. После первого тайма игроки "Тосно" вели со счетом 2:0, но во второй 45-минутке "Динамо" удалось сравнять счет. Однако в самой концовке команда Дмитрия Парфенова вырвала победу. В четвертьфинале турнира "Тосно" встретится с победителем пары "Крылья Советов" – "Локомотив".
Кубок России
1/8 финала
"Тосно" - "Динамо" (Москва) - 3:2 (2:0)
Голы: Галиулин, 22 (1:0). Мухаметшин, 45+2 (2:0). Панченко, 54 (2:1). Бечирай, 85 (2:2). Киреенко, 89 (3:2).
"Тосно": Нигматуллин, Абазов, Буйволов, Дугалич, Гарбуз, Мухаметшин, Тетрашвили (Богаев, 76), Кашчелан, Палиенко (Чиркин, 78), Галиулин (Киреенко, 86), Кутьин.
"Динамо": Нарубин, Уилкшир (Козлов, 46), Рыков, Хольмен, Терехов, Темников, Сапета, Зотов, Бюттнер, Панченко, Луценко (Бечирай, 46).
Предупреждения: Дугалич, 5. Кашчелан, 38. Кутьин, 69. Нигматуллин, 80.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
26 октября. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".
Гаттузо зол!
В следующем туре и Шинник натянет полицаев, а их болел опять нахлобучат. И так теперь будет на постоянной основе и ФНЛ станет смыслом жизни на долгие годы! у-ха-ха.
22:41
GoaLapagos
Гарик "внук Наташи" Попов А ТЫ ЧЁ СМОТРЯЩИЙ ЧТОЛЕ ТУТ? НУ БРЫСЬ В УГОЛ ТАДА И НЕ ВЯКАЙ
22:41
Thomas_Boy
Адекватный Зритель_________ Воспитали. Но уезжать не хотят, до того у нас хорошо. И стадиона нам не нужен. В тайге играем. Места много, приходи, зритель. Места всем хватит.
22:36
Duckhunter68
Ладно, надоел этот балаган! Тосно желаю обосраться в матче с паровозами, а в матче Зенита с Анжи искренне буду болеть за дагестанских физкультурников и Джо Блэка лично!
22:36
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy---- А чё ж вы ХалкоШницеля не воспитали для Мирового Уровня? И Красавца - Стадиона на 60 мест, с разъездным полем у вас нет!
22:33
Thomas_Boy
Адекватный Зритель__________ Нашему музею ямало-мало 30 лет. А вашему? А полуфиналы... К чему они нам, ежели у нас 4 победы в Лиге чемпионов? "Тайгач" - гордость России! "Тайгач" - чемпион!!!
22:30
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy-------- "Бу-га-га!" (с) Клубный музэй только у одного Клуба в России имеется! Скажи ещё, что у ямало - ненцев и Брильянтовые Полуфиналы хранятся в чуме! "Бу-га-га!" (с)
22:27
Thomas_Boy
Адекватный Зритель__________ Было, было. Побеждали мы эуропейских супостатов. В клубном музее "Тайгача" фотографии имеются. Черно-белые, правда. Но Зидана четко видно.
22:23
Гарик "внук Наташи" Попов
GoaLapagos Гарик "внук Наташи" Попов ВОТ И НЕ ВОЗНИКАЙ РАЗ ПОНЯЛ ________________________А я возникаю? Это ты метлой метёшь,как плечевая. Следи за помелом и не будет вопросов.
22:23
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy----- Врёшь ты всё. Реал только одному Клубу проигрывал. И это не "Тягач".
22:18
Thomas_Boy
Адекватный Зритель_________ Так-то "Тайгач" - суровый воин тайги. Мы "Реал" обыгрывали. Когда он в тайге заблудился.
22:17
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy---- Так - то, "Тягач" - это несун, тот, который гвозди с завода тягает. Или - другую какую продукцию.
22:16
Гаттузо зол!
пора ему 911 вызывать и психиатричку ,а то еще соседей постреляет, приняв за утиную стаю.
22:13
GoaLapagos
Гарик "внук Наташи" Попов ВОТ И НЕ ВОЗНИКАЙ РАЗ ПОНЯЛ
22:13
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy---- В раньшие времена - за "Вулкан" из Петропавловска. А сейчас - за ФК "Хоккайдо Консадоле Саппоро"...
22:12
Thomas_Boy
И вот еще что: один наш "Тайгач" с Ямало-мало-Ненецкого автономного округа выиграл больше титулов, чем все ваши питерско-московские недоклубы.
22:12
Гаттузо зол!
вот упоротая утка68, да еще и слепая на всю голову! Я про Москву ни разу ничего не сказал. Впал в алкогольную истерику от поражения, того и гляди застрелится с горя.
22:12
Ю.Ю.
Duckhunter68 ______________ Во тебя понесло... Я не собираюсь претендовать на Нобелевскую премию мира))) По-моему достаточно того, что я не не царапаю ничего плохого ни про Москву, ни про Динамо. Кстати, а ты можешь похвастаться тем, что всегда корректно пишешь про Зенит?
22:09
pravda1979
Видно до следующего розыгрыша Кубка, Динамо решило отложить свои притязания на итоговую победу. А в данный момент, бело-голубые сосредоточатся на борьбе за возвращение в элиту Российского футбола. Биться там и там, как показывает практика, ТЯЖЕЛЕЙШИЙ труд. ))
22:09
Thomas_Boy
Адекватный Зритель____________ А за кого болеют простые камчадалы в Согазе? За богомерзкий "Зенит", кабинетный ЦСКА или за "единственный достойный в мире клуб"?
22:08
storog1977
Шалманист Для шизофреник овощи типо гаттузоглуп: Динамо (Москва) - обладатель Кубка России 1995 года! А чем может гордиться бомжатня до прихода Газпрома? Чемпионством'84?? И всё, бомжики?! 21:50 Вспомни финал 99 года и закусывай, когда горькую кушаешь
22:07
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy---- Не... Только на картинках. В комиксах.
22:05
Производственник
Шалманист Для шизофреник овощи типо гаттузоглуп: Динамо (Москва) - обладатель Кубка России 1995 года! А чем может гордиться бомжатня до прихода Газпрома? Чемпионством'84?? И всё, бомжики?! 21:50 ================================================================================================= А чем гордятся мусора после расстрела Берия
22:05
Thomas_Boy
Адекватный Зритель__________ А у вас на Камчатке "Спартак" только в записи показывают. "Бугага".
22:03
Гарик "внук Наташи" Попов
GoaLapagos_ Я тебя понял.
22:03
Гарик "внук Наташи" Попов
Duckhunter68_______Серёга,ты чё завёлся? Есть же люди,с которыми говорить бесполезно. Хорош накручивать себя.
22:02
GoaLapagos
Kirillyurrich ИМЕЕТ ВСЕХ ВСЕГДА МОСКВА, КАК НЕ КРУТИ
22:01
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy-------- Злопыхат - убирайся!
22:01
Thomas_Boy
Ю.Ю. Duckhunter68 _____________ Харе, дружище, не заводись. Я защищал и буду защищать Питер, ты будешь делать тоже самое по отношению к Москве. ___________ Один защищал Москву. Другой готов был жизнь отдать за Питер. Третий грудью стоял за Душанбе. Хотя все они жили в Одессе на Малой Арнаутской улице.
22:00
GoaLapagos
ПРИ ВСТРЕЧЕ С КЕМ?
22:00