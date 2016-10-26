Сетка Кубка России-2016/17

В среду и четверг будут сыграны матчи 1/8 финала Кубка России. На данную минуту в четвертьфинал уже вышли "Урал" и "Сибирь", которые сыграют с победителями пар "Краснодар" – "Оренбург" и "СКА-Хабаровск" – "Рубин" соответственно.
В среду и четверг будут сыграны матчи 1/8 финала Кубка России. На данную минуту в четвертьфинал уже вышли "Урал" и "Сибирь", которые сыграют с победителями пар "Краснодар" – "Оренбург" и "СКА-Хабаровск" – "Рубин" соответственно.
выходной
Оперативненько исправились! Спасибо! А то дюже за "УРАЛ" обидно стало. Давненько его не было в восьмёрке сильнейших Кубка России!
20:40
grey174
buch79_2009 Кто кого в итоге обыграл в серии пенальти?.... Победила ДРУЖБА!
20:28
buch79_2009
Кто кого в итоге обыграл в серии пенальти?
20:25
bond1951
ну что г ТИХОНОВ приехали ты же так с кореспондентами пел после случайной победы в матче с ЦСКА у которого обьективные трудности
20:22
Николай ВасильевичЪ
Какой Амкар,вы чего ребята,Урал по пеналям победил)))
20:14