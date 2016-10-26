20:00 | ФУТБОЛ — Кубок России

Сетка Кубка России-2016/17

Кубок России-2016/17. Фото "СЭ"
Кубок России-2016/17. Фото "СЭ"
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В среду и четверг будут сыграны матчи 1/8 финала Кубка России. На данную минуту в четвертьфинал уже вышли "Урал" и "Сибирь", которые сыграют с победителями пар "Краснодар""Оренбург" и "СКА-Хабаровск""Рубин" соответственно.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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выходной

Оперативненько исправились! Спасибо! А то дюже за "УРАЛ" обидно стало. Давненько его не было в восьмёрке сильнейших Кубка России!

20:40

grey174

buch79_2009 Кто кого в итоге обыграл в серии пенальти?.... Победила ДРУЖБА!

20:28

buch79_2009

Кто кого в итоге обыграл в серии пенальти?

20:25

bond1951

ну что г ТИХОНОВ приехали ты же так с кореспондентами пел после случайной победы в матче с ЦСКА у которого обьективные трудности

20:22

Николай ВасильевичЪ

Какой Амкар,вы чего ребята,Урал по пеналям победил)))

20:14

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