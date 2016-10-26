Сетка Кубка России-2016/17

В среду и четверг будут сыграны матчи 1/8 финала Кубка России. На данную минуту в четвертьфинал уже вышли "Урал" и "Сибирь", которые сыграют с победителями пар "Краснодар" – "Оренбург" и "СКА-Хабаровск" – "Рубин" соответственно.