11:46 | ФУТБОЛ — Кубок России

Прядкин предлагает проводить финалы Кубка и Суперкубка России в "Лужниках"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин выразил мнение, что матчи за Кубок и Суперкубок России должны всегда проводиться в "Лужниках". В 2016 году финал Кубка страны состоялся на "Казань Арене", а Суперкубка - на столичном "Локомотиве".

- Виталий Леонтьевич Мутко правильно сказал, что такие мероприятия должны проводиться на стадионе, который не связан ни с одним из клубов и является одним из центральных, - цитирует ТАСС Прядкина. - Это значит, что теперь каждый финал Кубка будет проводиться в "Лужниках". Я думаю, что и Суперкубок тоже, но ни то, ни другое еще не утвердили.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3639778

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

чтобы полторы калеки туда пришли? пусть в Сочи играют.

12:01

баламошка

Нафиг надо, тем паче стадионов по России понатыкают. Не везде, конечно, но где-то и приличная аудитория может собраться. Хотя...

11:57

lordblack

Смысл? Если там играть Спартак не будет, то лужа будет заполнена на 15-25%.

11:52

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