Прядкин предлагает проводить финалы Кубка и Суперкубка России в "Лужниках"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин выразил мнение, что матчи за Кубок и Суперкубок России должны всегда проводиться в "Лужниках". В 2016 году финал Кубка страны состоялся на "Казань Арене", а Суперкубка - на столичном "Локомотиве".

- Виталий Леонтьевич Мутко правильно сказал, что такие мероприятия должны проводиться на стадионе, который не связан ни с одним из клубов и является одним из центральных, - цитирует ТАСС Прядкина. - Это значит, что теперь каждый финал Кубка будет проводиться в "Лужниках". Я думаю, что и Суперкубок тоже, но ни то, ни другое еще не утвердили.