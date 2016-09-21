Прядкин предлагает проводить финалы Кубка и Суперкубка России в "Лужниках"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин выразил мнение, что матчи за Кубок и Суперкубок России должны всегда проводиться в "Лужниках". В 2016 году финал Кубка страны состоялся на "Казань Арене", а Суперкубка - на столичном "Локомотиве".
- Виталий Леонтьевич Мутко правильно сказал, что такие мероприятия должны проводиться на стадионе, который не связан ни с одним из клубов и является одним из центральных, - цитирует ТАСС Прядкина. - Это значит, что теперь каждый финал Кубка будет проводиться в "Лужниках". Я думаю, что и Суперкубок тоже, но ни то, ни другое еще не утвердили.
shpasic
чтобы полторы калеки туда пришли? пусть в Сочи играют.
12:01
баламошка
Нафиг надо, тем паче стадионов по России понатыкают. Не везде, конечно, но где-то и приличная аудитория может собраться. Хотя...
11:57
lordblack
Смысл? Если там играть Спартак не будет, то лужа будет заполнена на 15-25%.
11:52