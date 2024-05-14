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Сегодня, 20:45

«Зенит» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Зенит» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России 15 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Зенита» Клаудиньо.
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

15 мая «Зенит» дома в Санкт-Петербурге примет ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20.45 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Зенит» — ЦСКА бесплатно пройдет на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Она начнется в 20.00 мск. Игру также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 20.40 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий кубкового противостояния команд Владимира Федотова и Сергея Семака. В матч-центре будут доступны ключевые моменты встречи 15 мая.

Первый матч между ЦСКА и «Зенитом» завершился вничью со счетом 1:1. Игра прошла 2 мая на «ВЭБ Арене» в Москве. За армейцев гол забил форвард Антон Заболотный, а у сине-бело-голубых отличился полузащитник Александр Ерохин.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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