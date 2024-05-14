Зобнин попал в летучую мышь во время матча «Спартака» в Калининграде

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попал мячом в летучую мышь во время матча против «Балтики» в финале пути регионов FONBET Кубка России.

Во втором тайме летучая мышь приземлилась недалеко от бровки. В этот момент в нее прилетел мяч, который упустил за линию Зобнин.

Победитель матча «Балтика» — «Спартак» выйдет в суперфинал FONBET Кубка России, в котором встретится с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Балтика» — «Спартак»