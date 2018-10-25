18:00 | Футбол — Олимп - Кубок России

ОЛИМП-Кубок России. 1/8 финала. Расписание и результаты

Кто выйдет в топ-8? Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
Кто выйдет в топ-8? Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
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Матчи 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России-2018/19. "Рубин" против "Динамо", "Локомотив" – "Енисея", "Ростов" – "Зенита", "Спартак" – "Анжи" и другие игры.

25 октября, четверг

19.00 (время московское) Рубин – Динамо

Рубин - Динамо

31 октября, среда

14.00 Оренбург – Тюмень

Оренбург - Тюмень

17.00 Урал – Нижний Новгород

Урал - Нижний Новгород

19.30 Локомотив – Енисей

Локомотив - Енисей

19.30 Ахмат – Арсенал

Ахмат - Арсенал Т

1 ноября, четверг

18.00 Крылья Советов – Краснодар

Крылья Советов - Краснодар

19.00 Ростов – Зенит

Ростов - Зенит

20.00 Спартак – Анжи

Спартак - Анжи

ОЛИМП-Кубок России: сетка турнира, расписание матчей по стадиям, календарь и результаты игр

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2018-2019/playoff/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 3-й тур. "Зенит" - "Бордо", "Рейнджерс" - "Спартак" и другие матчи
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