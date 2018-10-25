ОЛИМП-Кубок России. 1/8 финала. Расписание и результаты

Матчи 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России-2018/19. "Рубин" против "Динамо", "Локомотив" – "Енисея", "Ростов" – "Зенита", "Спартак" – "Анжи" и другие игры.
25 октября, четверг
19.00 (время московское) Рубин – Динамо
31 октября, среда
14.00 Оренбург – Тюмень
17.00 Урал – Нижний Новгород
19.30 Локомотив – Енисей
19.30 Ахмат – Арсенал
1 ноября, четверг
18.00 Крылья Советов – Краснодар
19.00 Ростов – Зенит
20.00 Спартак – Анжи
ОЛИМП-Кубок России: сетка турнира, расписание матчей по стадиям, календарь и результаты игр
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2018-2019/playoff/
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