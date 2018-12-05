Олег Кононов: "У Комбарова просто спазм, Фернанду полгода играл на обезболевающих"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал ситуацию с травмированными игроками после матча с 1/4 финала Олимп-Кубка России с "Уралом" (1:1).

- Комбаров получил травму. Насколько серьезно? И когда вернется Фернанду?

- Пока еще не знаем. Возможно, просто спазм. У Фернанду непростая травма, он лечится. Посмотрим, сможет ли в следующих играх принять участие. Последние полгода он играл на обезболивающих уколах. Пошел вот такой вот рецидив, пошло ухудшение. Доктора принимают решения по нему, все зависит от них и от. Но мое мнение, что футболист должен выходить на поле здоровым. Будем исходить из этого. (Александр Рогулев)

Ответный матч запланирован на 24 февраля.