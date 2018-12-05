18:02 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Локомотив" – "Рубин": Ротенберг, Фернандеш и Тарасов сыграют с первых минут, Смолов в запасе

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"Локомотив" объявил стартовый состав на первый матч четвертьфинала Олимп-Кубка России против "Рубина". Защитник Борис Ротенберг и полузащитник Мануэл Фернандеш начнут встречу с первых минут.

Стартовый состав: Гильерме, Чорлука, Хеведес, Кверквелия, Лысов, Ротенберг, Тарасов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

Запасные: Коченков, Сычев, Рыбус, Идову, Денисов, Ан. Миранчук, Фарфан, Смолов, Жемалетдинов, Тугарев, Михалик, Маргасов.

"Локомотив" – "Рубин": Олимп-Кубок России, онлайн-трансляция, 5 декабря, начало – в 19.30 (мск).

 

Локомотив - Рубин

 

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